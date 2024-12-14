В Москве женщина на «Порше» сбила няню и 9-летнего мальчика, ребёнок скончался

В Новой Москве произошла авария, в которой погиб ребёнок. Автомобиль «Порше» сбил няню и 9-летнего мальчика. За рулём машины находилась 49-летняя женщина, она не справилась с управлением. Об этом рассказали в московской прокуратуре.

49-летняя женщина на «Порше» сбила 9-летнего мальчика и его маму. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Пострадавших госпитализировали, но спасти мальчика не удалось. Он скончался в медицинском учреждении. Обстоятельства произошедшего устанавливают прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов. Виновницу аварии привлекут к ответственности.