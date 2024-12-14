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14 декабря, 13:45

В Москве женщина на «Порше» сбила няню и 9-летнего мальчика, ребёнок скончался

49-летняя женщина на «Порше» сбила 9-летнего мальчика и его маму. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

49-летняя женщина на «Порше» сбила 9-летнего мальчика и его маму. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

В Новой Москве произошла авария, в которой погиб ребёнок. Автомобиль «Порше» сбил няню и 9-летнего мальчика. За рулём машины находилась 49-летняя женщина, она не справилась с управлением. Об этом рассказали в московской прокуратуре.

49-летняя женщина на «Порше» сбила 9-летнего мальчика и его маму. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

49-летняя женщина на «Порше» сбила 9-летнего мальчика и его маму. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Пострадавших госпитализировали, но спасти мальчика не удалось. Он скончался в медицинском учреждении. Обстоятельства произошедшего устанавливают прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов. Виновницу аварии привлекут к ответственности.

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Полина Никифорова
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