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Регион
14 декабря, 08:27

Страшное массовое ДТП с участием 20 машин парализовало трассу «М-4 Дон»

На трассе «М-4 Дон» – Домодедово произошло массовое ДТП

Смятая машина. Фото © Telegram / Домодедово 365

Смятая машина. Фото © Telegram / Домодедово 365

На 32-м километре трассы «М-4 Дон» – Домодедово случилась массовая авария. В кучу сбились 20 машин. Видео с места публикует телеграм-канал «Домодедово 365».

Кадры с места аварии. Фото © Telegram / Домодедово 365

Кадры с места аварии. Фото © Telegram / Домодедово 365

Один из автомобилей смялся, как алюминиевая банка, когда его протаранил автобус. Из-за страшной аварии движение перекрыли, на трассе пробки. О пострадавших ничего не сообщается.

Последствия ДТП. Фото © Telegram / Домодедово 365

Последствия ДТП. Фото © Telegram / Домодедово 365

Глава департамента Минобрнауки РФ Олег Чурилов погиб в ДТП в Москве
Глава департамента Минобрнауки РФ Олег Чурилов погиб в ДТП в Москве

Ранее в Москве на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Одним из участников аварии, предварительно, стал водитель каршеринга. В результате аварии пострадали пять человек.

Владимир Озеров
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