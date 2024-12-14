Страшное массовое ДТП с участием 20 машин парализовало трассу «М-4 Дон»
На трассе «М-4 Дон» – Домодедово произошло массовое ДТП
Смятая машина. Фото © Telegram / Домодедово 365
На 32-м километре трассы «М-4 Дон» – Домодедово случилась массовая авария. В кучу сбились 20 машин. Видео с места публикует телеграм-канал «Домодедово 365».
Кадры с места аварии. Фото © Telegram / Домодедово 365
Один из автомобилей смялся, как алюминиевая банка, когда его протаранил автобус. Из-за страшной аварии движение перекрыли, на трассе пробки. О пострадавших ничего не сообщается.
Последствия ДТП. Фото © Telegram / Домодедово 365
Ранее в Москве на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Одним из участников аварии, предварительно, стал водитель каршеринга. В результате аварии пострадали пять человек.