Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 декабря, 07:55

Пять человек пострадали в крупном массовом ДТП в Москве

Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве

В Москве на Кутузовском проспекте произошло массовое ДТП. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса. Столкнулись как минимум три автомобиля.

Одним из участников аварии, предварительно, стал водитель каршеринга. Данные о пострадавших уточняются. По информации ТАСС, пострадали пять человек.

Для выяснения всех обстоятельств случившегося на месте работают экстренные службы. Сразу после столкновения движение в сторону области было ограничено, спустя два часа после ДТП оно было восстановлено.

Появились подробности трагической гибели главы департамента Минобрнауки РФ
Появились подробности трагической гибели главы департамента Минобрнауки РФ

Ранее стало известно о гибели в ДТП директора департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки России Олега Чурилова. Мужчину сбил автомобиль на Ленинградском проспекте. Ведомство выразило соболезнования родным и близким руководителя, отметив его профессионализм и надёжность.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bilanol

Ольга Сливченко
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar