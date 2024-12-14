Пять человек пострадали в крупном массовом ДТП в Москве

В Москве на Кутузовском проспекте произошло массовое ДТП. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса. Столкнулись как минимум три автомобиля.

Одним из участников аварии, предварительно, стал водитель каршеринга. Данные о пострадавших уточняются. По информации ТАСС, пострадали пять человек.