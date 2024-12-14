Пять человек пострадали в крупном массовом ДТП в Москве
Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве
В Москве на Кутузовском проспекте произошло массовое ДТП. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса. Столкнулись как минимум три автомобиля.
Одним из участников аварии, предварительно, стал водитель каршеринга. Данные о пострадавших уточняются. По информации ТАСС, пострадали пять человек.
Для выяснения всех обстоятельств случившегося на месте работают экстренные службы. Сразу после столкновения движение в сторону области было ограничено, спустя два часа после ДТП оно было восстановлено.
Ранее стало известно о гибели в ДТП директора департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки России Олега Чурилова. Мужчину сбил автомобиль на Ленинградском проспекте. Ведомство выразило соболезнования родным и близким руководителя, отметив его профессионализм и надёжность.
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