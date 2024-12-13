Появились подробности трагической гибели главы департамента Минобрнауки РФ
SHOT: Главу департамента Минобрнауки РФ Чурилова сбил грузовик в Москве
Олег Чурилов. Фото © Минобрнауки России
Грузовой автомобиль насмерть сбил главу департамента Минобрнауки Олега Чурилова в Москве. Шофёр сдавал назад, выезжая с ВТБ Арены, и не заметил человека в темноте. Об этом сообщает SHOT.
Водитель грузовика, который сбил Чурилова. Фото © Telegram /SHOT
За рулём грузовика Mercedes-Benz сидел 32-летний водитель. Он покидал внутреннюю территорию спорткомплекса, а Чурилов в это время стоял на проезжей части. В больнице врачи диагностировали ему ушиб лёгких, множественные переломы и тяжёлую сочетанную травму. Около семи утра госслужащий скончался в больничной палате.
Водитель работает в ООО «Транспортная компания «Жабский и Бевз». За последний год его грузовик насобирал 19 штрафов. В отношении предприятия составили протокол по статье «Выпуск на линию транспортного средства, не зарегистрированного в установленном порядке, не прошедшего технического осмотра». Меру пресечения для шофёра ещё не избрали.
Олегу Чурилову был 51 год. Он возглавлял Департамент развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки России.
Ранее в Минобрнауки рассказали, что их директор департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Олег Чурилов скончался в результате ДТП. Ведомство выразило соболезнования родным и близким руководителя, отметив его профессионализм и надёжность.