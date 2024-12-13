Минобрнауки соболезнует семье погибшего в ДТП главы департамента Чурилова

Минобрнауки России выразило соболезнования семье руководителя департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий ведомства Олега Чурилова, который погиб в ДТП в Москве.

«Олег Валерьевич запомнился коллегам как талантливый руководитель и настоящий профессионал, надёжный товарищ и наставник. Минобрнауки России выражает глубокие соболезнования родным и близким Олега Валерьевича Чурилова», — обратилось министерство к родным погибшего коллеги.

Минобрнауки подчеркнуло весомый вклад Чурилова в обеспечение научно-технологического суверенитета РФ и укрепление её инновационного потенциала. Там обратили внимание на то, что при участии чиновника были реализованы крупные госпрограммы, национальные и федеральные проекты для поддержки молодых учёных и технологических предпринимателей.