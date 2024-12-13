Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 декабря, 06:47

Минобрнауки соболезнует семье погибшего в ДТП главы департамента Чурилова

Олег Чурилов. Фото © Фотохост Конгресса молодых учёных / Алексей Даничев

Олег Чурилов. Фото © Фотохост Конгресса молодых учёных / Алексей Даничев

Минобрнауки России выразило соболезнования семье руководителя департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий ведомства Олега Чурилова, который погиб в ДТП в Москве.

«Олег Валерьевич запомнился коллегам как талантливый руководитель и настоящий профессионал, надёжный товарищ и наставник. Минобрнауки России выражает глубокие соболезнования родным и близким Олега Валерьевича Чурилова», — обратилось министерство к родным погибшего коллеги.

Минобрнауки подчеркнуло весомый вклад Чурилова в обеспечение научно-технологического суверенитета РФ и укрепление её инновационного потенциала. Там обратили внимание на то, что при участии чиновника были реализованы крупные госпрограммы, национальные и федеральные проекты для поддержки молодых учёных и технологических предпринимателей.

Директор департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки России Олег Чурилов погиб в ДТП в Москве 12 декабря. Его на Ленинградском проспекте, возле дома 36, сбил автомобиль. Пострадавшего доставили в больницу, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

16-летний подросток разбился насмерть на отцовской машине и убил лошадь
16-летний подросток разбился насмерть на отцовской машине и убил лошадь
Андрей Бражников
Подписаться на LIFE
  • yanews
  • yadzen
  • Google Новости
  • vk
  • ok
Комментарий
0
avatar