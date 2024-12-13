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12 декабря, 23:37

Глава департамента Минобрнауки РФ Олег Чурилов погиб в ДТП в Москве

Олег Чурилов. Обложка © Telegram / Минобрнауки России

Олег Чурилов. Обложка © Telegram / Минобрнауки России

Директор департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки России Олег Чурилов погиб в ДТП в Москве. Об этом сообщило ведомство в телеграм-канале.

Трагедия произошла 12 декабря на Ленинградском проспекте, возле дома 36, где Чурилова сбил автомобиль. Пострадавшего доставили в больницу, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

В Минобрнауки подчеркнули, что Чурилов был талантливым руководителем и профессионалом, внёсшим значительный вклад в научно-технологический суверенитет России и развитие инноваций. Под его руководством были реализованы важные государственные программы и проекты поддержки молодых учёных и технологических стартапов.

Министерство выразило глубокие соболезнования семье и близким погибшего.

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Артём Гапоненко
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