Глава департамента Минобрнауки РФ Олег Чурилов погиб в ДТП в Москве
Олег Чурилов. Обложка © Telegram / Минобрнауки России
Директор департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки России Олег Чурилов погиб в ДТП в Москве. Об этом сообщило ведомство в телеграм-канале.
Трагедия произошла 12 декабря на Ленинградском проспекте, возле дома 36, где Чурилова сбил автомобиль. Пострадавшего доставили в больницу, однако врачам не удалось спасти его жизнь.
В Минобрнауки подчеркнули, что Чурилов был талантливым руководителем и профессионалом, внёсшим значительный вклад в научно-технологический суверенитет России и развитие инноваций. Под его руководством были реализованы важные государственные программы и проекты поддержки молодых учёных и технологических стартапов.
Министерство выразило глубокие соболезнования семье и близким погибшего.
Ранее Life.ru сообщал, что на 90-м году скончался академик Евгений Павлович Велихов, выдающийся исследователь в области термоядерного синтеза. Он был одним из инициаторов программы ITER — крупнейшего международного проекта по разработке термоядерной энергии, который стартовал в 1977 году.