Режиссёр ВГТРК и педагог ВГИКа Азеев скончался в 69 лет

Режиссёр, телеведущий ВГТРК, педагог ВГИКа Виктор Азеев ушёл из жизни в 69 лет, сообщается на сайте образовательного учреждения. Причины трагического события не уточняются. В институте назвали мастера настоящим профессионалом, который учил студентов не только теории, но прививал умение глубоко мыслить.

«Виктор Аркадьевич Азеев был глубоко образованным, чутким и проницательным человеком. Из студентов он старался создать не только профессионалов, но и людей, способных глубоко осмысливать события окружающего мира и формировать к ним своё отношение, которое режиссёр может передать своим творчеством зрителю», — сказано в тексте.

Азеев скончался ещё 4 декабря 2024 года. За свою творческую карьеру он успел поработать в таких киностудиях и телекомпаниях, как «Свежий ветер», «Доброе утро», Подъём», «Муз-ТВ», «РЕН-ТВ», «АТВ», «Анимационный проект», ВГТРК. Азеев блестяще справлялся с ролью оператора комбинированных съёмок, а также выступал режиссёром, сценаристом, продюсером и ведущим целой серии проектов.