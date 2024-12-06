«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 декабря, 17:37

Режиссёр ВГТРК и педагог ВГИКа Азеев скончался в 69 лет

Виктор Азеев. Обложка © ВГИК

Виктор Азеев. Обложка © ВГИК

Режиссёр, телеведущий ВГТРК, педагог ВГИКа Виктор Азеев ушёл из жизни в 69 лет, сообщается на сайте образовательного учреждения. Причины трагического события не уточняются. В институте назвали мастера настоящим профессионалом, который учил студентов не только теории, но прививал умение глубоко мыслить.

«Виктор Аркадьевич Азеев был глубоко образованным, чутким и проницательным человеком. Из студентов он старался создать не только профессионалов, но и людей, способных глубоко осмысливать события окружающего мира и формировать к ним своё отношение, которое режиссёр может передать своим творчеством зрителю», — сказано в тексте.

Азеев скончался ещё 4 декабря 2024 года. За свою творческую карьеру он успел поработать в таких киностудиях и телекомпаниях, как «Свежий ветер», «Доброе утро», Подъём», «Муз-ТВ», «РЕН-ТВ», «АТВ», «Анимационный проект», ВГТРК. Азеев блестяще справлялся с ролью оператора комбинированных съёмок, а также выступал режиссёром, сценаристом, продюсером и ведущим целой серии проектов.

Актриса Марсела Алькасар Родригес умерла после ритуала с ядом амазонской лягушки
Актриса Марсела Алькасар Родригес умерла после ритуала с ядом амазонской лягушки

Ранее сообщалось, что на 90-м году ушёл из жизни академик Евгений Павлович Велихов, выдающийся исследователь в области термоядерного синтеза. Он был одним из ключевых инициаторов программы ITER — крупнейшего международного проекта по разработке термоядерной энергии, стартовавшего в 1977 году.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • вгик
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar