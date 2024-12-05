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5 декабря, 20:42

Ушёл из жизни выдающийся учёный Евгений Велихов

На 90-м году жизни умер учёный в области термоядерного синтеза Евгений Велихов

Академик Евгений Велихов. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Академик Евгений Велихов. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

На 90-м году ушёл из жизни академик Евгений Павлович Велихов, выдающийся исследователь в области термоядерного синтеза, сообщает РИА «Новости».

«Евгения Павловича Велихова не стало», — сказал источник агентства в научных кругах.

Евгений Велихов родился 2 февраля 1935 года в столице. Образование он получил на физическом факультете МГУ имени Ломоносова, окончив вуз в 1958 году по специальности «теоретическая физика». Научная деятельность академика охватывала широкий спектр тем, включая физику плазмы, управляемый термоядерный синтез, мощные магнитогидродинамические генераторы, перспективные лазеры и вопросы энергетики. С 1973 года он возглавлял работы по управляемому термоядерному синтезу в Советском Союзе.

Велихов также стал одним из ключевых инициаторов программы ITER — крупнейшего международного проекта по разработке термоядерной энергии, стартовавшего в 1977 году. Он также активно участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, занимая руководящие позиции. В период с 2010 по 2012 год он возглавлял Совет ITER.

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