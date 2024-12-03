Актёр Денис Казаков скоропостижно скончался в возрасте 41 года

Актёр театра и кино Денис Казаков умер на 42-м на году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Тульского Театра юного зрителя (ТЮЗ), где артист служил 20 лет.

«Его талант, энергия и преданность делу вдохновляли нас всех. Он был не просто профессионалом своего дела, но и человеком с большим сердцем, который всегда поддерживал своих друзей и коллег в трудную минуту», — говорится в сообщении.

Коллеги усопшего выразили соболезнования его близким. Скоро сообщат о месте и времени прощания. Денис Казаков родился в Туле в 1983 году. Он играл в театре и снимался в сериалах. Принимал участие в таких проектах, как «Степные волки» и «Девять жизней».