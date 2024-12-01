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1 декабря, 14:04

Продюсер фильмов Скорсезе и Спилберга умер от страшной болезни

В США скончался Адам Сомнер – продюсер фильмов Скорсезе и Спилберга

Адам Сомнер. Фото © ТАСС / Zuma

Адам Сомнер. Фото © ТАСС / Zuma

В США скончался продюсер Адам Сомнер. Он был помощником таких признанных мастеров кинематографа, как Ридли Скотт, Мартин Скорсезе и Стивен Спилберг. Об этом сообщает Variety.

Сомнер умер в больнице из-за рака щитовидной железы. Он продолжал до последнего дня служить искусству кино, невзирая на свой страшный диагноз. Чаще всего он был продюсером или ассистентом режиссёров. Последней его работой стал совместный фильм с Полом Томасом Андерсоном, с которым они ранее работали над «Лакричной пиццей», номинированной в итоге на «Оскар». Сообщается, что главную роль в пока ещё не вышедшей ленте под названием «Битва за Бактан-Кросс» исполнит Леонардо Ди Каприо.

Карьера Сомнера началась с анимационного фильма «Кто подставил кролика Роджера», над которым он работал с Робертом Земекисом в качестве помощника режиссёра. В своё время эта картина произвела фурор. Далее последовало сотрудничество со Спилбергом и «Индиана Джонс», а также участие в создании «Мумии», «Гладиатора», «Царства Небесного», «Выжившего» и многих других известных фильмов.

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Владимир Озеров
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