44-летнего экс-барабанщика группы My Chemical Romance нашли мёртвым

Бывший барабанщик американской рок-группы My Chemical Romance Боб Брайар умер в возрасте 44 лет, причина его смерти не сообщается. О трагедии пишет портал TMZ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Брайар был найден мёртвым в своём доме в Теннесси во вторник, хотя в последний раз его видели живым 4 ноября», — говорит инсайдер.

Полиция исключила вероятность смерти известного барабанщика в результате нападения с целью грабежа – оружие и музыкальное оборудование Брайара не пропало. Судмедэксперту предстоит выяснить точную причину смерти американского музыканта.