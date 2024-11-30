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30 ноября, 13:24

44-летнего экс-барабанщика группы My Chemical Romance нашли мёртвым

Бывший барабанщик группы My Chemical Romance Боб Брайар умер в возрасте 44 лет

Боб Брайар (за барабанами). Фото © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / My Chemical Romance

Боб Брайар (за барабанами). Фото © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / My Chemical Romance

Бывший барабанщик американской рок-группы My Chemical Romance Боб Брайар умер в возрасте 44 лет, причина его смерти не сообщается. О трагедии пишет портал TMZ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Брайар был найден мёртвым в своём доме в Теннесси во вторник, хотя в последний раз его видели живым 4 ноября», — говорит инсайдер.

Полиция исключила вероятность смерти известного барабанщика в результате нападения с целью грабежа – оружие и музыкальное оборудование Брайара не пропало. Судмедэксперту предстоит выяснить точную причину смерти американского музыканта.

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Андрей Бражников
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