44-летнего экс-барабанщика группы My Chemical Romance нашли мёртвым
Бывший барабанщик группы My Chemical Romance Боб Брайар умер в возрасте 44 лет
Боб Брайар (за барабанами). Фото © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / My Chemical Romance
Бывший барабанщик американской рок-группы My Chemical Romance Боб Брайар умер в возрасте 44 лет, причина его смерти не сообщается. О трагедии пишет портал TMZ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Брайар был найден мёртвым в своём доме в Теннесси во вторник, хотя в последний раз его видели живым 4 ноября», — говорит инсайдер.
Полиция исключила вероятность смерти известного барабанщика в результате нападения с целью грабежа – оружие и музыкальное оборудование Брайара не пропало. Судмедэксперту предстоит выяснить точную причину смерти американского музыканта.
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