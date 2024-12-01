Ушёл из жизни французский актёр Нильс Ареструп

Французский актёр датского происхождения Нильс Ареструп скончался 1 декабря в возрасте 75 лет. Обладатель трёх премий «Сезар» ушёл из жизни в собственном доме в пригороде Парижа после продолжительной болезни. Трагичной новостью с журналистами поделилась его супруга Изабель Ле Нувель.

«Мне чрезвычайно грустно сообщить о смерти моего мужа, выдающегося актёра Нильса Аструпа, после мужественной борьбы с болезнью», — цитирует её Le Parisien.

Фильмография кинематографиста насчитывает более 100 ролей. Всемирную славу ему принесли картины «Дюна» 2013 года, «Пляска смерти», «Пророк», «Ученик чародеев», «Набережная Орсе» и другие. Французский аналог «Оскара» Аструп трижды получал за мужскую роль второго плана.