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1 декабря, 18:28

Ушёл из жизни французский актёр Нильс Ареструп

Французский актёр датского происхождения Нильс Ареструп скончался 1 декабря в возрасте 75 лет. Обладатель трёх премий «Сезар» ушёл из жизни в собственном доме в пригороде Парижа после продолжительной болезни. Трагичной новостью с журналистами поделилась его супруга Изабель Ле Нувель.

«Мне чрезвычайно грустно сообщить о смерти моего мужа, выдающегося актёра Нильса Аструпа, после мужественной борьбы с болезнью», — цитирует её Le Parisien.

Фильмография кинематографиста насчитывает более 100 ролей. Всемирную славу ему принесли картины «Дюна» 2013 года, «Пляска смерти», «Пророк», «Ученик чародеев», «Набережная Орсе» и другие. Французский аналог «Оскара» Аструп трижды получал за мужскую роль второго плана.

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Несколькими днями ранее тяжёлая болезнь унесла на тот свет и голливудского продюсера Адама Сомнера, приложившего руку к «Мумии», «Гладиатору» и «Индиане Джонсу». Кинотворец скончался в возрасте 57 лет от рака щитовидной железы.

Обложка ©

ТАСС / EPA / IAN LANGSDON

Илья Пушкарев
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