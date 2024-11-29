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29 ноября, 11:21

Умер писатель Юрий Барабаш

Литературовед Юрий Барабаш умер в Москве в возрасте 93 лет

Писатель Юрий Барабаш. Обложка © imli.ru

Писатель Юрий Барабаш. Обложка © imli.ru

В Москве умер Юрий Барабаш — писатель и филолог, изучавший творчество Гоголя. По данным SHOT, причина смерти — острая сердечная недостаточность.

Согласно информации телеграм-канала, тело 93-летнего литературоведа обнаружила его дочь в квартире на Фрунзенской набережной. Тело отправили на экспертизу.

Юрий Барабаш — главный научный сотрудник Отдела литератур народов России и СНГ ИМЛИ им. А. М. Горького РАН. Ранее работал замом главного редактора «Литературной газеты». Печатался в журнале «Вопросы литературы».

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Никита Никонов
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