«Россия православная» объяснила, зачем церкви на Украине превращают в столовые и клубы для «вечеринок Сатаны»
Депутат Иванов: Храмы на Украине превращают в площадки для «вечеринок Сатаны»
Кадры со съёмок кулинарной передачи шеф-повара Клопотенко в трапезной Киево-Печерской лавры. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Ievgen Klopotenko
Запад не оставляет циничных попыток осквернить, высмеять и уничтожить всё, что священно для православных, поэтому на Украине не чураются использовать святые места как декорации для съёмок кулинарных шоу. Об этом в беседе с Life.ru заявил председатель общероссийского общественного движения «Россия православная», депутат Брянской областной думы Михаил Иванов.
«Для западного режима и Украины православные храмы не более чем столовая. Каждому здравомыслящему человеку ясно, что для Запада и киевского режима святыни нашего народа словно кость в горле. Их действия за гранью понимания и терпимости: разрушение храмов, превращение их в площадки для безумных «вечеринок Сатаны», включение клубной музыки в святых стенах — это не просто акты вандализма, это настоящая духовная агрессия», — отметил он.
По словам Иванова, съёмки кулинарного шоу в трапезной Киево-Печерской лавры — это просто насмешка над нашей верой, это попытка разрушить духовную идентичность и историческую память, затоптав всё, что делает наш народ сильнее и сплочённее.
Напомним, ранее украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко снял выпуск кулинарного шоу в трапезном зале церкви Киево-Печерской лавры. Пользователи украинских соцсетей пришли в негодование из-за такой выходки и раскритиковали выпуск. Клопотенко в ответ назвал недовольных «зашоренными» и заявил, что готовить в трапезной и предать свою страну — это разные вещи. Также недавно Владимир Зеленский использовал трапезную Киево-Печерской лавры, чтобы провести «первый военный молитвенный завтрак».