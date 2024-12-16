Запад не оставляет циничных попыток осквернить, высмеять и уничтожить всё, что священно для православных, поэтому на Украине не чураются использовать святые места как декорации для съёмок кулинарных шоу. Об этом в беседе с Life.ru заявил председатель общероссийского общественного движения «Россия православная», депутат Брянской областной думы Михаил Иванов.

«Для западного режима и Украины православные храмы не более чем столовая. Каждому здравомыслящему человеку ясно, что для Запада и киевского режима святыни нашего народа словно кость в горле. Их действия за гранью понимания и терпимости: разрушение храмов, превращение их в площадки для безумных «вечеринок Сатаны», включение клубной музыки в святых стенах — это не просто акты вандализма, это настоящая духовная агрессия», — отметил он.