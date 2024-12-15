Больше не место для молитв: В трапезной Киево-Печерской лавры сняли кулинарное шоу

Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко снял выпуск кулинарного шоу в трапезном зале церкви Киево-Печерской лавры. Об этом он рассказал на личной странице в социальных сетях.

«Раньше, пока была УПЦ (каноническая Украинская православная церковь), я мог об этом только мечтать — Трапезная Киево-Печерской лавры, а мы снимаем рождественский эпизод об украинских сакральных блюдах и возрождаем культуру в самой святыне», — написал кулинар.

Кадры со съёмок кулинарной передачи шеф-повара Клопотенко в трапезной Киево-Печерской лавры. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Ievgen Klopotenko

Пользователи украинских соцсетей пришли в негодование из-за такой выходки и раскритиковали выпуск. Клопотенко в ответ назвал недовольных «зашореными» и заявил, что готовить в трапезной и предать свою страну — это разные вещи.

Кадры со съёмок кулинарной передачи шеф-повара Клопотенко в трапезной Киево-Печерской лавры. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Ievgen Klopotenko

В Ровненской епархии УПЦ заявили, что храм теперь используется как угодно, кроме как по прямому назначению — в качестве места для молитв. Украинская православная церковь расценивает произошедшее как демонстрацию пренебрежительного отношения к религиозной традиции и святыням, а использование сакрального места подобным образом — как оскорбление чувств верующих.