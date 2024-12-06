Зеленский со сторонниками устроили «пирушку» в Киево-Печерской лавре

Владимир Зеленский использовал трапезную Киево-Печерской лавры, чтобы провести «первый военный молитвенный завтрак». Об этом лидер киевского режима сообщил в личном телеграм-канале.

Зеленскому поставили в зале лавры кафедру, с которой он произнёс речь. Слушали его представители духовенства и высшие военные чины Незалежной, включая главкома ВСУ Александра Сырского, а также несколько иностранцев. Аудитория была рассажена за столами с едой и напитками.