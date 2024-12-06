Зеленский со сторонниками устроили «пирушку» в Киево-Печерской лавре
Зеленский провёл военный молитвенный завтрак в трапезной Киево-Печерской лавры
Владимир Зеленский использовал трапезную Киево-Печерской лавры, чтобы провести «первый военный молитвенный завтрак». Об этом лидер киевского режима сообщил в личном телеграм-канале.
Зеленский проводит «первый военный молитвенный завтрак» в храме Киево-Печерской лавры. Фото © Telegram / Анатолий Шарий
Зеленскому поставили в зале лавры кафедру, с которой он произнёс речь. Слушали его представители духовенства и высшие военные чины Незалежной, включая главкома ВСУ Александра Сырского, а также несколько иностранцев. Аудитория была рассажена за столами с едой и напитками.
К слову, не уточнялось, что именно подавали на этом завтраке, но недавно стало известно, что на Украине начали продавать лимитированную партию куриных яиц под маркой «Президентские». На пачке которых изображён как раз бывший комик. Акцию ко дню ВСУ провёл общественный центр депутата Верховной Рады.
Telegram / Владимир Зеленский