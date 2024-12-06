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6 декабря, 09:21

«Не там, где они нужны!» На Украине «нашли яйца Зеленского»

Депутат Рады Гончаренко* сообщил о продаже «Президентских» яиц на Украине

На Украине нашли «яйца Зеленского». Обложка © Telegram / Гончаренко*

На Украине нашли «яйца Зеленского». Обложка © Telegram / Гончаренко*

На Украине в продажу поступила лимитированная партия куриных яиц «Президентские», на упаковке которых изображён Владимир Зеленский. Такую акцию ко дню ВСУ провёл общественный центр депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко*.

«Яйца Зеленского» нашлись. Правда, не там, где они действительно нужны. Ко дню ВСУ Гончаренко*-центры запустили в продажу лимитированную партию яиц — президентских», — пояснил нардеп в телеграм-канале.

Он добавил, что выпуск такой продукции символично указывает на отсутствие политической воли у экс-комика, не способного к сильным решениям, в том числе к проведению демобилизации в стране.

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Ранее Гончаренко* заявил, что политика, проводимая Владимиром Зеленским, привела к тому, что Украина утратила хороший момент для получения членства в НАТО и подписания мирного договора с Россией в 2023 году. По его словам, Киев больше не может диктовать свои условия с позиции силы, потому что растерял свои преимущества.

* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Татьяна Миссуми
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