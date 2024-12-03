Политика, проводимая Владимиром Зеленским, привела к тому, что Украина утратила хороший момент для получения членства в НАТО и подписания мирного договора с Россией в 2023 году. С таким заявлением выступил нардеп Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Почему мы всегда не в то время и не тогда, когда надо? В 2023-м перед контрнаступлением, мы могли получить членство в НАТО и нормальный мирный договор (не хороший, но нормальный). В 2024-м... нет», — написал он в телеграм-канале.

Нардеп отметил, что под управлением Зеленского страна соглашается исключительно на членство в НАТО для гарантии безопасности, что опрометчиво. По мнению Гончаренко*, подобные заявления следует делать из позиции силы. Однако сейчас такая же возможность вовсе утрачена.

Ранее Зеленский выступил с заявлением, что Украина не пойдёт на уступки и не примет лишь частичное членство в НАТО, поскольку это означало бы признание утраты части территорий. При этом он отметил, что понимает невозможность задействовать пятую статью альянса и привлечь союзников к конфликту на территории Незалежной.