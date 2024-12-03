Мирный договор, который положил конец украинскому конфликту, мог быть подписан Владимиром Зеленским ещё в 2023 году. Однако глава киевского режима не воспользовался такой возможностью, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, комментируя заявления МИД Незалежной об отказе Киева от альтернативных членству в НАТО гарантий безопасности.

«Почему мы всегда не в то время и не тогда когда надо? В 2023 году перед контрнаступлением, мы могли получить членство в НАТО и нормальный мирный договор, не хороший, но нормальный. В 2024 году... Нет. Такие вещи делаются с позиции силы. Сейчас Зеленский довёл всю страну до того, что эта позиция потеряна», — написал Гончаренко* в телеграм-канале.

Нардеп высказал мнение, что НАТО не сможет обеспечить защиту Украины, но ядерное оружие может стать решающим фактором безопасности. В связи с этим он призвал игнорировать мнения других и сосредоточиться на создании ядерного арсенала. Как заявил Гончаренко*, «надо плевать на всё и всех и делать бомбу».

Ранее Зеленский заявил, что Украина не согласится на частичное членство в НАТО, поскольку это означало бы признание утраты части территорий. При этом он отметил, что понимает невозможность задействовать пятую статью Североатлантического альянса во время конфликта на территории Незалежной.