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3 декабря, 11:06

«Довёл страну»: В Раде обвинили Зеленского в утрате возможности заключить мир

Нардеп Гончаренко*: Зеленский мог подписать мирный договор ещё в 2023

Мирный договор, который положил конец украинскому конфликту, мог быть подписан Владимиром Зеленским ещё в 2023 году. Однако глава киевского режима не воспользовался такой возможностью, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, комментируя заявления МИД Незалежной об отказе Киева от альтернативных членству в НАТО гарантий безопасности.

«Почему мы всегда не в то время и не тогда когда надо? В 2023 году перед контрнаступлением, мы могли получить членство в НАТО и нормальный мирный договор, не хороший, но нормальный. В 2024 году... Нет. Такие вещи делаются с позиции силы. Сейчас Зеленский довёл всю страну до того, что эта позиция потеряна», — написал Гончаренко* в телеграм-канале.

Нардеп высказал мнение, что НАТО не сможет обеспечить защиту Украины, но ядерное оружие может стать решающим фактором безопасности. В связи с этим он призвал игнорировать мнения других и сосредоточиться на создании ядерного арсенала. Как заявил Гончаренко*, «надо плевать на всё и всех и делать бомбу».

Украина выдвинула союзникам ультиматум по поводу членства в НАТО
Украина выдвинула союзникам ультиматум по поводу членства в НАТО

Ранее Зеленский заявил, что Украина не согласится на частичное членство в НАТО, поскольку это означало бы признание утраты части территорий. При этом он отметил, что понимает невозможность задействовать пятую статью Североатлантического альянса во время конфликта на территории Незалежной.

*Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Мария Любицкая
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