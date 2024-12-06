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6 декабря, 17:57

«Показуха»: В РПЦ осудили Зеленского за завтрак в Киево-Печерской лавре

Протоиерей Харитонов сравнил с кощунством проведение Зеленским застолья в лавре

Зеленский проводит «первый военный молитвенный завтрак» в храме Киево-Печерской лавры. Фото © Telegram / Анатолий Шарий

Зеленский проводит «первый военный молитвенный завтрак» в храме Киево-Печерской лавры. Фото © Telegram / Анатолий Шарий

Владимир Зеленский совершил настоящее кощунство, устроив в трапезной Киево-Печерской лавры «званый обед» для политиков и военнослужащих. Об этом сказал Life.ru настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете протоиерей Константин Харитонов.

Конечно, трапезный храм для этого предназначен, чтобы проводить трапезы. Но то, как они там собрались, и что закрыта основная часть флагом, и с такой политической подоплёкой, и со всеми такими вот устроениями, это всё-таки некрасиво. Не для этого трапезная. Поэтому, конечно, это сделано специально, чтобы картинки всему миру показать

Константин Харитонов

настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете

Священник напомнил, что Зеленский некрещёный и неверующий человек, поэтому устроенная им показуха в храме является лишь вызовом, хотя подобные государственные встречи должны проводиться в соответствующих учреждениях госорганов. Протоиерей назвал «трапезу» Зеленского неуважением к церкви и настоящим кощунством. Он напомнил, что киевские власти силой выгнали из зданий храма монахов Киево-Печерской лавры.

Священник обратил внимание и на неподобающий вид присутствующих: мужчины в головных уборах, а женщины, наоборот, с непокрытой головой. Также ужасающе выглядит огромный растянутый по стене украинский флаг, перебивающий лики Святых на фресках. По его словам, всё происходящее — всего лишь следствие изгнания настоящей украинской церкви из христианского собора.

«Это продолжение того самого кощунства, которое было совершено, когда были изгнаны и монахи, и братья из Киево-Печерской лавры. Зеленский пытается показать всему миру, что он хозяин положения на самом деле. Это, конечно, большое кощунство», — резюмировал собеседник Life.ru.

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Напомним, Владимир Зеленский использовал трапезную Киево-Печерской лавры, чтобы провести «первый военный молитвенный завтрак». Глава киевского режима выступал со специально установленной трибуны. В зале сидели высшие военные чины и иностранные представители.

Ольга Годуненко
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