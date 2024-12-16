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Регион
16 декабря, 13:28

Ларисе Долиной грозит потеря ещё одной квартиры

Лариса Долина может потерять квартиру в латвийской Юрмале из-за санкций

Лариса Долина. Обложка © Telegram / dolinaofficial

Лариса Долина. Обложка © Telegram / dolinaofficial

Российская певица Лариса Долина может потерять ещё одну квартиру, но уже заграницей и не по вине мошенников. Причиной тому послужили санкции ЕС, которые накануне были введены против неё.

Дом Долиной в Юрмале. Фото © Telegram / SHOT

Дом Долиной в Юрмале. Фото © Telegram / SHOT

Как подсчитал SHOT, из-за введённых рестрикций Долина может лишиться всех зарубежных активов, который у певицы в Юрмале — на ₽95 млн.

Life.ru напоминает, что Лариса Долина попала в лапы мошенников и лишилась элитной квартиры в Москве, а заодно и отправила преступникам 200 миллионов рублей. Часть она перевела, а остальное передала наличными 53-летней Анжеле Цырульниковой, которую позже схватили в Балашихе. Покупательницей элитной недвижимости стала 34-летняя мать-одиночка. В начале разбирательств суд закрыл процесс.

Курьершу, которая помогала мошенникам обокрасть Долину, оставили в СИЗО
Курьершу, которая помогала мошенникам обокрасть Долину, оставили в СИЗО
Оксана Попова
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