Ларисе Долиной грозит потеря ещё одной квартиры
Лариса Долина может потерять квартиру в латвийской Юрмале из-за санкций
Лариса Долина. Обложка © Telegram / dolinaofficial
Российская певица Лариса Долина может потерять ещё одну квартиру, но уже заграницей и не по вине мошенников. Причиной тому послужили санкции ЕС, которые накануне были введены против неё.
Дом Долиной в Юрмале. Фото © Telegram / SHOT
Как подсчитал SHOT, из-за введённых рестрикций Долина может лишиться всех зарубежных активов, который у певицы в Юрмале — на ₽95 млн.
Life.ru напоминает, что Лариса Долина попала в лапы мошенников и лишилась элитной квартиры в Москве, а заодно и отправила преступникам 200 миллионов рублей. Часть она перевела, а остальное передала наличными 53-летней Анжеле Цырульниковой, которую позже схватили в Балашихе. Покупательницей элитной недвижимости стала 34-летняя мать-одиночка. В начале разбирательств суд закрыл процесс.