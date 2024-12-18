Почему женщины времён СССР не скрывали свой животик: 5 причин, о которых не говорят
Почему у женщин в СССР был животик? Life.ru рассказывает о 5 причинах, которые скрываются за старыми фото и естественной красотой той эпохи.
Почему фигуры советских женщин отличались от современных. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Виталий Созинов, Борис Трепетов
Вы замечали, что на старых фотографиях из СССР женщины выглядят иначе? Особенно это заметно по их фигурам — многие с лёгким животиком, даже при отсутствии лишнего веса. Почему так происходило и что скрывается за этим феноменом? Разбираемся в причинах, которые мало кто обсуждает.
1. Они не стеснялись своего тела
Причины животика у женщин на фото из СССР. Фото © ТАСС / Марионас Баранаускас
В Советском Союзе не было социальных сетей, где каждый кадр оценивали бы десятки глаз. Женщины спокойно отдыхали на пляже и позировали без мысли о том, как «это выглядит». Никто не прятался под парео и не переживал о «лишних сантиметрах». Естественная красота была в моде, а уверенность в себе не зависела от размера талии.
2. Простое питание и углеводы
Советская диета была далека от современных стандартов правильного питания. Картошка, хлеб, макароны и крупы — углеводы составляли основу рациона. О дефиците калорий речь не шла. Добавьте сюда домашнюю выпечку, варенье и другие сытные угощения, которые любили готовить наши бабушки.
3. Роды и материнство сказывались на фигуре
5 причин появления животика у советских женщин. Фото © ТАСС / Валерий Христофоров
Женщины рожали рано и часто. Восстановительных программ и фитнес-тренеров не было. Беременности, роды и грудное вскармливание влияли на мышцы живота. Это естественный процесс, который тогда не воспринимался как проблема. Физиология брала своё, и никто с ней не спорил.
4. Тяжёлый физический труд
Многие советские женщины работали на производстве и на земле, где физическая нагрузка была высокой. Поднимали тяжести, много двигались, но неправильно распределяли нагрузку. От этого появлялись такие проблемы, как опущение внутренних органов (диастаз). Врачи о подобном говорили редко, а фигура становилась такой, какая есть.
5. Одежда, которая не скрывала объём
Почему у женщин в СССР был животик. Фото © Юрий Белинский
Свободные платья, сарафаны и юбки с талией на резинке визуально добавляли объёма. В СССР одежда шилась так, чтобы было удобно, а не чтобы подчеркнуть фигуру. Модные стандарты не требовали обтягивающих силуэтов, поэтому животик никого не смущал.
Современные стандарты заставляют женщин прятаться за фильтрами и позировать так, чтобы выглядеть идеально. Но, когда мы смотрим на старые фото, восхищаемся тем, как естественно и уверенно чувствовали себя наши мамы и бабушки. Возможно, пришло время научиться у них принимать своё тело таким, какое оно есть. Ранее Life.ru рассказывал о забытых рецептах салатов из СССР, которые точно нужно попробовать.