9 правил жизни Брэда Питта, которые любого мужчину сделают голливудским мачо

18 декабря Брэду Питту исполнится 61 год. В это невозможно поверить: актёр остаётся всё тем же знойным красавцем, которого мы видели в «Бойцовском клубе», «Мистере и миссис Смит» и «Трое». Разве что седых волос прибавилось. В честь дня рождения Брэда Питта собрали в материале его лучшие цитаты о жизни, работе и отношениях.

1. «Увидеть мир — лучшее образование, которое вы можете получить. Вы видите горе, но также видите великий дух и волю к выживанию»

Брэд Питт в роли злодея Тайлера Дёрдена в фильме «Бойцовский клуб». Фильм «Бойцовский клуб», режиссёр Дэвид Финчер, сценаристы Джим Улс, Чак Паланик / Kinopoisk

Брэд Питт как никогда прав в этой цитате. Формальное образование в школе и университете, конечно, важно, но только личный человеческий опыт сможет научить вас настоящим ценностям: взаимопомощи, состраданию и воле к жизни. Кстати, Брэд Питт — один из самых известных филантропов Голливуда. В 2022 году его фонд выплатил более 20 миллионов долларов пострадавшим от урагана «Катрина».

2. Про веру в Бога

«Я, наверное, на 20 процентов атеист и на 80 процентов агностик. Я думаю, никто не знает, есть ли там что-то. Либо узнаешь, либо нет, когда доберёшься туда, а до тех пор нет смысла об этом думать».

Брэд Питт, выросший в строгой христианской семье в Оклахоме, в этой цитате рассуждает на тему веры, религии и его отношения к жизни после смерти. Совсем атеистом Питт не стал, но придерживается агностической системы ценностей, при которой человек может не разделять полностью религиозную доктрину, при этом соблюдать некоторые религиозные обряды. По его мнению, о том, существуют ли рай и ад, мы можем узнать, только если непосредственно туда попадём.

3. О том, что дети — самое главное в жизни

Брэд Питт и Анджелина Джоли. Они были в отношениях с 2006 по 2016 год и растили вместе шестерых детей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kathy Hutchins

«Пришло время немного этим поделиться. Наличие детей отвлекает твоё внимание от тебя самого, за что я очень благодарен. Я так устал думать о себе. Я устал от себя. Ты чувствуешь, что хочешь быть с ними и ничего не упустить. Это настоящая радость и очень глубокая любовь. Можно написать книгу, снять фильм, написать картину, но воспитывать детей — это самое необычное дело, за которое я когда-либо брался».

Здесь Питт рассказывает о своём отношении к рождению и воспитанию детей. Он устал постоянно думать о себе — и дети дали ему шанс начать жить жизнью, наполненной смыслом. Актёр уверен в том, что поделится с наследниками собственными достижениями, например своим жизненным везением.

4. «После развода я пошёл в психотерапию»

«После развода я пошёл в психотерапию и понял, насколько это прекрасно. Я в восторге. Я прошёл двух психологов и наконец нашёл своего».

Выбрать «своего» психолога действительно трудная задача, на эти поиски могут уйти месяцы и даже годы. Брэд Питт, в отличие от стереотипных мачо, не брезгует психотерапией, и по его словам становится понятно, что поддержка психолога действительно помогает. Переживать развод, имея возможность проконсультироваться с психотерапевтом, гораздо менее травматично, чем просто переживать развод.

5. О том, что порой нужно быть слабым

Брэд Питт в фильме «Тельма и Луиза». Фото © фильм «Тельма и Луиза», режиссёр Ридли Скотт, сценарист Кэлли Кхури / Kinopoisk

«Сейчас мне смешно всё это, правда. Лично на своём опыте я пришёл к единственному выводу. В отношениях с детьми, с близкими и любимыми людьми, да и с самим собой, главное — открытость. Ну и пусть ты иногда будешь выглядеть слабым! Нужно учиться познавать и узнавать себя. Потому что только эти знания дают человеку настоящую уверенность».

Умение проявлять слабость — качество, которого не хватает многим мужчинам. Брэд Питт, выросший в жёстких условиях американского юга, тоже таким был. Но в более зрелом возрасте пришёл к осознанности. Питт считает, что не стоит бояться показаться слабым: только так ты будешь учиться узнавать себя и только так можно обрести истинное мужество и уверенность.

6. «Я прощаю себе неверные решения»

Брэд Питт в фильме «Интервью с вампиром». Актёру очень трудно далась эта роль, он даже хотел отказаться от участия в съёмках. Фото © фильм «Интервью с вампиром», режиссёр Нил Джордан, сценарист Энн Райс / Kinopoisk

«Я прощаю себе неверные решения. Я не горжусь ими, но ценю каждый свой проступок — они делают меня мудрее. Мудрость невозможна без ошибок».

Для Брэда Питта неверные решения — это не позор на всю жизнь, а, наоборот, точки роста. Актёр уверен: каждая ошибка делает его мудрее, поэтому нет смысла укорять и винить себя за провинности и проступки. Такой подход к жизни гарантирует успех в любом начинании.

7. Об умении всё отпустить

Брэд Питт во время съёмок фильма «Легенды осени». Фото © фильм «Легенды осени», режиссёр Эдвард Цвик, сценарист Сьюзен Шиллидей и др. / Kinopoisk

«К чёрту!» — это первое, что я услышал от Энтони Хопкинса на съёмках «Легенд осени». С тех пор это будто саундтрек моей жизни, основной принцип: «Пошло всё к черту!».

Здоровое безразличие к ситуациям, которые ты никак не можешь изменить, действительно полезная штука, и кому, как не Брэду Питту, об этом знать. Человек, который до всемирной славы и головокружительной актёрской карьеры возил стриптизёрш на вечеринки и раздавал листовки в ростовой фигуре цыплёнка, точно что-то понимает в подобном отношении к жизни. В конце концов, нам всем иногда необходимо на время послать всё к чёрту.

8. «Я постараюсь быть немного более зрелым в своих решениях»

Брэд Питт в фильме «Бесславные ублюдки». По сюжету фильма группа американских военных еврейского происхождения уничтожает высокопоставленных нацистов во Франции. Фото © фильм «Бесславные ублюдки», режиссёр/сценарист Квентин Тарантино / Kinopoisk

«Сейчас я думаю: «О боже мой, что я сделал? Что из моего прошлого мои дети могут увидеть?» Это определяет то, что я буду делать в будущем. Я постараюсь быть немного более зрелым в своих решениях».

С рождением детей Брэд Питт стал намного более зрело относиться к жизни. Теперь он отвечает не только за себя, но и за потомков и должен думать ещё о том, что подумают его дети, когда увидят его актёрскую игру или прочитают что-то об отце в газетах или Интернете. Волей-неволей придётся задуматься о своём будущем и отнестись к жизни более осознанно!

9. «Семья — рискованное предприятие, ведь чем больше любовь, тем больше потеря»

Брэд Питт на мотоцикле «Урал» с сыном Мэддоксом. Фото © oppozit.ru

В этих словах много мудрости и любви, которую Брэд Питт дарит своей семье. Создать её, с одной стороны, такое простое решение, но в то же время оно несёт в себе много скрытого смысла и на самом деле много рисков, так как невозможно придумать кого-то более несчастного, чем человек, внезапно потерявший семью.