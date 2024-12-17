На экс-гитариста «Короля и шута» составили протокол за дискредитацию ВС РФ

На бывшего бас-гитариста группы «Король и шут» Александра Балунова, известного как «Балу», составлен административный протокол за дискредитацию ВС РФ. Информация об этом есть в картотеке Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга.

Основой для составления протокола стали пять публикаций из личного телеграм-канала Балунова, которые он сделал с июля по октябрь этого года. В этих постах он не раз высказывал поддержку Киеву в контексте конфликта на Украине. По административной статье о дискредитации армии музыканту может грозить штраф до 50 тысяч рублей. По данным СМИ, сейчас он находится за границей.

Балунов учился в одной школе с Михаилом Горшеневым, который стал солистом коллектива, и позже присоединился к «Королю и Шуту» в качестве гитариста. На протяжении 18 лет музыкант вносил свой вклад в звук группы, участвуя в записи альбомов и выступлениях. В 2006 году он принял решение покинуть коллектив.