Сбежавшего в Литву рэпера-русофоба Лигалайза объявили в розыск приставы

По данным телеграм-канала, в отношении музыканта Андрея Меньшикова открыли исполнительное производство из-за долга в 612 тысяч рублей. Большая часть из них — задолженность перед российской налоговой. Лигалайз не может погасить её с сентября, хоть и пытается перечислять небольшие суммы из-за границы.

Сложные отношения рэпера с приставами тянутся аж с 2009 года — тогда у него были зафиксированы первые долги и открытые производства. Сейчас Лигалайз живёт в Литве, куда перебрался в 2023 году. Взыскивать с него особо нечего. Имущества в России у него не осталось.