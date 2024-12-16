Сбежавшего в Литву рэпера-русофоба Лигалайза объявили в розыск приставы
SHOT: Приставы объявили в розыск Лигалайза из-за долга в 612 тысяч рублей
Рэпер Лигалайз (Андрей Меньшиков). Обложка © VK / mc_ligalize / Александр Мультиков
Приставы объявили в розыск Лигалайза. Рэпер-русофоб уехал из России, оставив больше полумиллиона рублей долгов, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, в отношении музыканта Андрея Меньшикова открыли исполнительное производство из-за долга в 612 тысяч рублей. Большая часть из них — задолженность перед российской налоговой. Лигалайз не может погасить её с сентября, хоть и пытается перечислять небольшие суммы из-за границы.
Сложные отношения рэпера с приставами тянутся аж с 2009 года — тогда у него были зафиксированы первые долги и открытые производства. Сейчас Лигалайз живёт в Литве, куда перебрался в 2023 году. Взыскивать с него особо нечего. Имущества в России у него не осталось.
Напомним, известный рэпер нулевых серьёзно подмочил собственную репутацию в 2023 году после того, как опубликовал скандальный клип. Общественники тогда посчитали текст и содержание видеоролика оскорбительными и направили требование о проверке музыканта на дискредитацию ВС РФ. Однако суд посчитал, что срок давности по делу истёк.