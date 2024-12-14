Рэпера Face* объявили в розыск за неуплату долга

За неуплату 125 тысяч рублей штрафа рэпера-иноагента Face* (Иван Дрёмин)* объявили в розыск. Первый штраф размером 30 тысяч рублей ему назначили ещё в октябре прошлого года, но с тех пор сумма долга выросла в четыре раза, передаёт телеграм-канал Mash.

Наказания рэперу были трижды назначены из-за того, что он не отчитывался о деятельности иноагента. Отец Дрёмина* заявил, что не намерен выплачивать долги сына. В соцсетях контент артиста до сих пор не имеет плашек иноагента. В 2022 году Face* закрыл своё юридическое лицо и покинул страну. По словам его тёти, рэпера «вынудили» покинуть Россию.

Напомним, что ранее в реестр иноагентов внесли троих художников — Екатерину Марголис*, Анатолия Осмоловского* и Игоря Поночевного* (псевдоним Алёша Ступин*). Все они открыто выступали против проведения СВО на Украине и распространяли материалы других иноагентов.