Госдума внесла поправки в законопроект о рублёвых счетах для иноагентов
Володин: ГД рассмотрит законопроект о рублёвых счетах для иноагентов 17 декабря
Законопроект, предусматривающий введение новых ограничительных мер для иноагентов, рассмотрят во втором чтении 17 декабря. Об этом в своём телеграм-канале, рассказывая о новых поправках в документе, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Законопроектом изначально предлагалось зачислять доходы иноагента на специальный рублёвый счет, открытие которого станет обязательным для него или тех, кто перечисляет ему гонорары. Возможность распоряжаться средствами появится у иностранного агента только после отмены статуса иноагента», — напомнил спикер нижней палаты парламента.
Обязательство относится к доходам, которые иностранные агенты получают от продажи или сдачи в аренду недвижимости и транспортных средств, а также к прибыли в виде процентов во вкладам, от долевого участия в организациях, в том числе дивиденды.
Напомним, что в первом чтении Госдума уже приняла законопроект, предусматривающий введение спецсчетов в рублях для иностранных агентов. Туда будут начисляться доходы от интеллектуальной собственности, однако распоряжаться средствами они смогут лишь тогда, когда их исключат из реестра. Кроме того, деньги можно будет потратить только в России.
Life.ru