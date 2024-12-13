Госдума внесла поправки в законопроект о рублёвых счетах для иноагентов

Законопроект, предусматривающий введение новых ограничительных мер для иноагентов, рассмотрят во втором чтении 17 декабря. Об этом в своём телеграм-канале, рассказывая о новых поправках в документе, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Законопроектом изначально предлагалось зачислять доходы иноагента на специальный рублёвый счет, открытие которого станет обязательным для него или тех, кто перечисляет ему гонорары. Возможность распоряжаться средствами появится у иностранного агента только после отмены статуса иноагента», — напомнил спикер нижней палаты парламента.