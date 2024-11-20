Госдума одобрила в первом чтении закон о рублёвых спецсчетах для иноагентов

Депутаты Госдумы на пленарном заседании 20 ноября в первом чтении утвердили законопроект, предусматривающий введение для иностранных агентов специальных счетов в рублях, через которые они смогут получать доход от своей интеллектуальной деятельности и брендов.

Поправки касаются закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Он был дополнен пунктами о том, что иноагент обязан пользоваться специальным рублёвым счётом, чтобы получать заработанные деньги «в связи с отчуждением или использованием исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации».