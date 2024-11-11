Иноагентам запретят выводить деньги со спецсчетов за границу

Иностранные агенты, получающие средства на специальные рублёвые счета, смогут пользоваться ими только на территории России. Разрабатываемый депутатами законопроект запретит выводить эти средства за рубеж, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Деньги со спецсчёта иноагентам можно будет снять только лично на территории РФ, вывести за рубеж их нельзя. Деньги будут лежать на счету, ждать, когда они приедут», — приводит пресс-служба нижней палаты парламента его слова.

Также Володин рассказал, что в Госдуме изучают возможность распространить эту норму на тех, кто уехал из РФ и высказывает оскорбления в адрес нашей страны и участников спецоперации (СВО), при этом получая деньги от сдачи в аренду и продажи своего имущества на территории РФ.