В Госдуму 14 ноября могут внести законопроект о спецсчетах для выплат иноагентам
Проект закона о создании специальных рублёвых счетов для выплат иностранным агентам за продукты их интеллектуальной собственности могут внести на рассмотрение в Государственную думу уже в четверг 14 ноября. Об этом со ссылкой на источник среди парламентариев пишет ТАСС.
«На Совете Думы в среду обсуждалась законодательная инициатива об особом порядке выплаты иноагентам средств, которые они получают от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. Законопроект может быть внесён в Госдуму уже завтра», — цитирует своего собеседника агентство. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин призвал всех депутатов поддержать предложение.
Напомним, что ранее в ГД была анонсирована инициатива о разработке особого порядка выплаты доходов иностранным агентам, которые заработали на своей интеллектуальной собственности и брендах. Эти средства предлагается зачислять на специальный рублёвый счёт, который должен будет в обязательном порядке открывать каждый иностранный агент. При этом пользоваться деньгами на этих счетах можно будет только в пределах России, а возможность вывода средств за рубеж заблокируют.
Life.ru