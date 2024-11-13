В Госдуму 14 ноября могут внести законопроект о спецсчетах для выплат иноагентам

Проект закона о создании специальных рублёвых счетов для выплат иностранным агентам за продукты их интеллектуальной собственности могут внести на рассмотрение в Государственную думу уже в четверг 14 ноября. Об этом со ссылкой на источник среди парламентариев пишет ТАСС.

«На Совете Думы в среду обсуждалась законодательная инициатива об особом порядке выплаты иноагентам средств, которые они получают от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. Законопроект может быть внесён в Госдуму уже завтра», — цитирует своего собеседника агентство. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин призвал всех депутатов поддержать предложение.