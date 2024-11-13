Чичваркин* может нарваться на новый штраф
Чичваркину* грозит штраф до 50 тысяч рублей за несоблюдение закона об иноагентах
Бизнесмен Евгений Чичваркин*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ tot_samy_chichvarkin
Сбежавшему из России бизнесмену Евгению Чичваркину* грозит штраф до 50 тысяч рублей. Предприниматель снова отказался предоставить в российский Минюст данные о своей деятельности в качестве иноагента.
«В суде зарегистрирован административный протокол по части 2 статьи 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного агента)», — сказали РИА «Новости» в Гагаринском суде Москвы.
Дата рассмотрения дела Чичваркина* ещё не назначена. В рамках нарушения статьи об иноагенте, физическое лицо получает штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
Напомним, что в список иностранных агентов Чичваркина* внесли ещё в 2022 году. В октябре прошлого года ему пригрозили штрафом также за несоблюдение закона. В ноябре 2023 года суд оштрафовал его по этой статье на 30 тысяч рублей.
* Признан Минюстом России иностранным агентом.