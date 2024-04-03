Регион

Уведомления отключены

3 апреля, 14:44

Чичваркина* потребовали признать спонсором терроризма из-за финансирования ВСУ

"Зов народа" призвал признать Чичваркина* спонсором терроризма и госизменником

Евгений Чичваркин*. Обложка © ТАСС / Zuma

Евгений Чичваркин*. Обложка © ТАСС / Zuma

Сбежавшего из России бизнесмена Евгения Чичваркина* могут признать спонсором терроризма и госизменником. С таким требованием в Следственный комитет и Генпрокуратуру обратился глава движения "Зов народа" Сергей Зайцев, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, общественника возмутило одно из последних видео Чичваркина*, где он и украинская певица Ольга Полякова объявляют о сборе средств в два украинских фонда, которые спонсируют ВСУ.

Средства Чичваркин* намерен собрать на мероприятии, организованном блогером Вероникой Белоцерковской*, которая в России заочно приговорена к девяти годам колонии за фейки о ВС РФ. Если против бизнесмена будет возбуждено уголовное дело по статье "Госизмена", на родине ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Чичваркин открыл бар с вечеринками для взрослых вблизи Букингемского дворца в Лондоне
Чичваркин открыл бар с вечеринками для взрослых вблизи Букингемского дворца в Лондоне

Как сообщал Life.ru, Чичваркина* включили в список иностранных агентов в июне 2022 года. За несоблюдение закона в октябре 2023-го ему пригрозили штрафом, а в ноябре суд взыскал с бизнесмена 30 тысяч рублей.

* Признаны Минюстом России иностранными агентами.

Никита Осипов
  • Новости
  • евгенийчичваркин
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров