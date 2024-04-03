Чичваркина* потребовали признать спонсором терроризма из-за финансирования ВСУ

Сбежавшего из России бизнесмена Евгения Чичваркина* могут признать спонсором терроризма и госизменником. С таким требованием в Следственный комитет и Генпрокуратуру обратился глава движения "Зов народа" Сергей Зайцев, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, общественника возмутило одно из последних видео Чичваркина*, где он и украинская певица Ольга Полякова объявляют о сборе средств в два украинских фонда, которые спонсируют ВСУ.

Средства Чичваркин* намерен собрать на мероприятии, организованном блогером Вероникой Белоцерковской*, которая в России заочно приговорена к девяти годам колонии за фейки о ВС РФ. Если против бизнесмена будет возбуждено уголовное дело по статье "Госизмена", на родине ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Как сообщал Life.ru, Чичваркина* включили в список иностранных агентов в июне 2022 года. За несоблюдение закона в октябре 2023-го ему пригрозили штрафом, а в ноябре суд взыскал с бизнесмена 30 тысяч рублей.