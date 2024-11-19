В ГД объяснили принцип работы специальных счетов для иноагентов

Специальные рублёвые счета для иностранных агентов будут использоваться для зачисления авторских вознаграждений и прочих платежей. Владельцы смогут распоряжаться ими только после того, как будут исключены из реестра Минюста, рассказал в личном телеграм-канале депутат Василий Пискарёв, комментируя соответствующий законопроект, который завтра рассмотрят в Госдуме.

«Законопроект предусматривает, что авторские вознаграждения иноагентов должны будут зачисляться на специальный рублевый счёт, а распоряжаться этими деньгами они смогут только после утраты статуса иноагента. Это правильное, давно созревшее и поддерживаемое жителями России решение, направленное на защиту интересов нашей страны и граждан», — написал парламентарий.

Пискарёв подчеркнул, что признанные иностранными агентами люди не только финансируются иностранными и организациями и действуют наперекор интересам России, участвуя в информационной войне против нашей страны, а иногда и прямо финансируя ВСУ, но при этом ещё и получают приличные гонорары, как авторы книг, фильмов, песен и прочих произведений. По мнению депутата, финансовые права подобных лиц по меньшей мере должны быть ограничены.