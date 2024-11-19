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19 ноября, 15:33

В ГД объяснили принцип работы специальных счетов для иноагентов

Депутат Пискарёв: Иноагентов обяжут использовать спецсчёт для получения платежей

Специальные рублёвые счета для иностранных агентов будут использоваться для зачисления авторских вознаграждений и прочих платежей. Владельцы смогут распоряжаться ими только после того, как будут исключены из реестра Минюста, рассказал в личном телеграм-канале депутат Василий Пискарёв, комментируя соответствующий законопроект, который завтра рассмотрят в Госдуме.

«Законопроект предусматривает, что авторские вознаграждения иноагентов должны будут зачисляться на специальный рублевый счёт, а распоряжаться этими деньгами они смогут только после утраты статуса иноагента. Это правильное, давно созревшее и поддерживаемое жителями России решение, направленное на защиту интересов нашей страны и граждан»,написал парламентарий.

Пискарёв подчеркнул, что признанные иностранными агентами люди не только финансируются иностранными и организациями и действуют наперекор интересам России, участвуя в информационной войне против нашей страны, а иногда и прямо финансируя ВСУ, но при этом ещё и получают приличные гонорары, как авторы книг, фильмов, песен и прочих произведений. По мнению депутата, финансовые права подобных лиц по меньшей мере должны быть ограничены.

Пискарёв также напомнил о том, чьи именно имена попали в реестр Минюста. На сегодняшний там находятся 124 сотрудника пропагандистских средств массовой информации, которые ведут антироссийскую деятельность, 54 бывших отечественных деятелей культуры, позволяющих себе нелестные высказывания в адрес нашей страны, 51 политик, 25 общественников и 25 блогеров.

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Ранее стало известно, что в нижнюю палату парламента внесут проект закона о создании специальных счетов для выплат иностранным агентам, которые им полагаются за бренды и интеллектуальную собственность. Каждого иноагента обяжут открыть такой счёт, а пользоваться средствами на нём можно будет только в пределах России, без возможности вывести средства за границу. Кроме того, как объяснил председатель ГД Вячеслав Володин, доходы от продажи имущества будут зачисляться на тот же специальный счёт.

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Shutterstock / FOTODOM / Pavel Dyachenko

Юрий Лысенко
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