Иноагентам разрешат продавать имущество в России только через спецсчета

В Госдуме планируют проработать норму о зачислении средств, которые получают иностранные агенты от продажи или аренды имущества в России. Планируется, что деньги будут поступать только на специальные рублёвые счета, рассказал спикер Вячеслав Володин.

Напомним, что в нижнюю палату собрания внесут законопроект о создании специальных рублёвых счетов для выплат иноагентам, которые получили деньги благодаря своей интеллектуальной собственности и брендам. Планируется, что средства будут зачисляться на этот баланс. Открыть его должен каждый иностранный агент. При этом пользоваться заработанной суммой можно будет только в пределах России, а возможность вывода средств за рубеж заблокируют. Законопроект внесут в Госдуму уже сегодня, 14 ноября. Приступить к его рассмотрению в первом чтении депутаты планируют на следующей неделе.