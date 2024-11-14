Иноагентам разрешат продавать имущество в России только через спецсчета
Володин: Доходы иноагентов от продажи имущества будут зачисляться на спецсчета
Данила Поперечный*. Обложка © Telegram / Поперечный
В Госдуме планируют проработать норму о зачислении средств, которые получают иностранные агенты от продажи или аренды имущества в России. Планируется, что деньги будут поступать только на специальные рублёвые счета, рассказал спикер Вячеслав Володин.
Соответствующую поправку планируют внести ко второму чтению законопроекта об особом порядке выплат иноагентам вознаграждений от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов.
«Ко второму чтению планируем подготовить дополнительные нормы, касающиеся также зачисления средств на спецсчёт от продажи движимого и недвижимого имущества, сдачи его в аренду и иных доходов», — отметил Володин.
Напомним, что в нижнюю палату собрания внесут законопроект о создании специальных рублёвых счетов для выплат иноагентам, которые получили деньги благодаря своей интеллектуальной собственности и брендам. Планируется, что средства будут зачисляться на этот баланс. Открыть его должен каждый иностранный агент. При этом пользоваться заработанной суммой можно будет только в пределах России, а возможность вывода средств за рубеж заблокируют. Законопроект внесут в Госдуму уже сегодня, 14 ноября. Приступить к его рассмотрению в первом чтении депутаты планируют на следующей неделе.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.