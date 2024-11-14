Госдума сегодня обсудит новый удар по кошелькам иноагентов

В Госдума сегодня, 14 ноября, внесут законопроект об особом порядке в отношении вознаграждений и иных платежей, причитающихся иноагентам от использования результатов интеллектуальной деятельности. Об этом рассказал председатель нижней палаты собрания Вячеслав Володин.

«Сегодня внесём законопроект, который обсуждали с вами ранее. Он касается контроля за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. В рамках которого предлагается ввести особый порядок в отношении вознаграждений и иных платежей, причитающихся иностранным агентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов», — написал Володин.

Получить денежные средства с рублёвого счета иноагенты смогут только в том случае, если их статус отменят. По решению суда также можно будет зачислять данные средств в бюджет страны.

Ранее в ГД была анонсирована инициатива о разработке особого порядка выплаты доходов иностранным агентам, которые заработали на своей интеллектуальной собственности и брендах. Эти средства предлагается зачислять на специальный рублёвый счёт, который должен будет в обязательном порядке открывать каждый иностранный агент. При этом пользоваться деньгами на этих счетах можно будет только в пределах России, а возможность вывода средств за рубеж заблокируют.