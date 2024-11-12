Верховный суд отказался снять со Слепакова позорное креймо иноагента

Верховный суд отклонил жалобу юмориста Семёна Слепакова*, который оспаривал своё включение в реестр иноагентов, Суд отметил, что в жалобе не было выявлено нарушений, которые могли бы стать основанием для ее рассмотрения на заседании.

«Отказано в передаче жалобы для судебного рассмотрения», — приводят цитату из вердикта наши коллеги из РИА «Новостей».

Слепаков* был признан иноагентом в апреле 2023 года. По данным Минюста, он получал финансирование от иностранных источников, формировал негативное отношение к военной и государственной службе, а также высказывался критически о гражданах России. В настоящее время артист проживает в Израиле.

Ранее он подавал иск в Замоскворецкий суд Москвы с требованием исключить его из реестра, но безуспешно. Апелляция подтвердила это решение, а в июле кассационный суд также отклонил его жалобу.