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12 ноября, 07:59

Верховный суд отказался снять со Слепакова позорное креймо иноагента

Верховный суд отказался исключить Семёна Слепакова* из списка иноагентов

Верховный суд отклонил жалобу юмориста Семёна Слепакова*, который оспаривал своё включение в реестр иноагентов, Суд отметил, что в жалобе не было выявлено нарушений, которые могли бы стать основанием для ее рассмотрения на заседании.

«Отказано в передаче жалобы для судебного рассмотрения», — приводят цитату из вердикта наши коллеги из РИА «Новостей».

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Слепаков* был признан иноагентом в апреле 2023 года. По данным Минюста, он получал финансирование от иностранных источников, формировал негативное отношение к военной и государственной службе, а также высказывался критически о гражданах России. В настоящее время артист проживает в Израиле.

Ранее он подавал иск в Замоскворецкий суд Москвы с требованием исключить его из реестра, но безуспешно. Апелляция подтвердила это решение, а в июле кассационный суд также отклонил его жалобу.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

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Алексей Берковиц
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