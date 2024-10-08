Суд Москвы оштрафовал вдову Маслякова за выпуск КВН с Макаревичем* и Слепаковым*

Московский суд оштрафовал главного редактора телеканала «КВН ТВ» Светлану Маслякову. По данным SHOT, вдову легендарного телеведущего шоу обязали выплатить штраф за отсутствие маркировки иностранных агентов на выпусках с Семёном Слепаковым* и Андреем Макаревичем*.

В эфире телеканала «КВН-ТВ» показывали старые игры, где засветились сбежавшие из России звёзды. При этом канал не указал, что теперь они являются иноагентами.

«Маслякова Светлана Анатольевна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 13.15 КоАП РФ (Злоупотребление свободой массовой информации). Протоколом об административном правонарушении было установлено, что в эфире телеканала «КВН ТВ» транслировалась юмористическая зарисовка Семёна Слепакова* и Андрея Макаревича* без указания на статус иностранного агента», — говорится в публикации телеграм-канала судов общей юрисдикции города Москвы.

Ранее Life.ru рассказывал о том, что Андрей Макаревич* выступает на корпоративах перед россиянами за 100 тысяч евро (≈10 млн рублей). Вечеринка должна быть не в РФ, а в гримёрке организаторы обязаны поставить 9 бутылок алкоголя для разогрева, в том числе водку и виски.