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16 ноября, 04:05

Иноагент Зыгарь* распространял фейки о Буче из политической ненависти

Журналист Михаил Зыгарь* распространял фейки о ВС РФ из политической ненависти

Михаил Зыгарь*. Обложка © X / Radio RMF24

Михаил Зыгарь*. Обложка © X / Radio RMF24

Мотивом для журналиста Михаила Зыгаря*, осуждённого за распространение ложной информации о действиях российских военных в Буче, стала политическая ненависть. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на судебные документы.

«О совершении Зыгарем М. В. преступления по мотивам политической ненависти свидетельствует содержание опубликованного на его странице в «Инстраграм»** текстового сообщения, в котором он во враждебно-агрессивной форме описывает действия, которые как установлено, российские военные не совершали в Буче, выражает явно негативное отношение к представителям Вооружённых сил РФ в связи с проведением специальной военной операции», — говорится в материалах дела.

Суд установил вину Зыгаря на основе результатов лингвистической экспертизы и показаний свидетеля, оперуполномоченного отдела «Э» ГУПЭ МВД России. Подробности приговора пока не уточняются.

МВД России объявило в розыск журналиста Михаила Зыгаря*
МВД России объявило в розыск журналиста Михаила Зыгаря*

Напомним, Басманный суд столицы принял решение о заочном аресте Михаила Зыгаря* 16 апреля. Поводом стали публикации фейков о действиях армии России в Буче. В июле суд Москвы заочно приговорил его к 8,5 годам колонии.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** Соцсеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, признанной в России экстремистской.

Анатолий Цейко
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