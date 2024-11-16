Иноагент Зыгарь* распространял фейки о Буче из политической ненависти

Мотивом для журналиста Михаила Зыгаря*, осуждённого за распространение ложной информации о действиях российских военных в Буче, стала политическая ненависть. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на судебные документы.

«О совершении Зыгарем М. В. преступления по мотивам политической ненависти свидетельствует содержание опубликованного на его странице в «Инстраграм»** текстового сообщения, в котором он во враждебно-агрессивной форме описывает действия, которые как установлено, российские военные не совершали в Буче, выражает явно негативное отношение к представителям Вооружённых сил РФ в связи с проведением специальной военной операции», — говорится в материалах дела.