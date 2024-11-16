Иноагент Зыгарь* распространял фейки о Буче из политической ненависти
Журналист Михаил Зыгарь* распространял фейки о ВС РФ из политической ненависти
Михаил Зыгарь*. Обложка © X / Radio RMF24
Мотивом для журналиста Михаила Зыгаря*, осуждённого за распространение ложной информации о действиях российских военных в Буче, стала политическая ненависть. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на судебные документы.
«О совершении Зыгарем М. В. преступления по мотивам политической ненависти свидетельствует содержание опубликованного на его странице в «Инстраграм»** текстового сообщения, в котором он во враждебно-агрессивной форме описывает действия, которые как установлено, российские военные не совершали в Буче, выражает явно негативное отношение к представителям Вооружённых сил РФ в связи с проведением специальной военной операции», — говорится в материалах дела.
Суд установил вину Зыгаря на основе результатов лингвистической экспертизы и показаний свидетеля, оперуполномоченного отдела «Э» ГУПЭ МВД России. Подробности приговора пока не уточняются.
Напомним, Басманный суд столицы принял решение о заочном аресте Михаила Зыгаря* 16 апреля. Поводом стали публикации фейков о действиях армии России в Буче. В июле суд Москвы заочно приговорил его к 8,5 годам колонии.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.
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