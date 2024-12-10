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10 декабря, 09:12

Сбежавшая за границу актриса-иноагент Яна Троянова* заочно арестована в России

ТАСС: Актриса Троянова* заочно арестована в РФ по делу о разжигании ненависти

Яна Троянова*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / troyanovayana

Яна Троянова*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / troyanovayana

Сбежавшая заграницу актриса-иноагент Яна Троянова* заочно арестована в России. Как сообщает ТАСС, её обвиняют в разжигании межнациональной ненависти.

«В отношении Трояновой возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды по национальному признаку). Басманный суд арестовал её заочно», — рассказали в суде.

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Ранее Троянову* оштрафовали на 80 тысяч рублей за нарушения закона об иноагентах. До этого на неё требовали возбудить уголовное дело после её последнего интервью.

* Внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Оксана Попова
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