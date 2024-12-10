Сбежавшая за границу актриса-иноагент Яна Троянова* заочно арестована в России
ТАСС: Актриса Троянова* заочно арестована в РФ по делу о разжигании ненависти
Яна Троянова*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / troyanovayana
Сбежавшая заграницу актриса-иноагент Яна Троянова* заочно арестована в России. Как сообщает ТАСС, её обвиняют в разжигании межнациональной ненависти.
«В отношении Трояновой возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды по национальному признаку). Басманный суд арестовал её заочно», — рассказали в суде.
Ранее Троянову* оштрафовали на 80 тысяч рублей за нарушения закона об иноагентах. До этого на неё требовали возбудить уголовное дело после её последнего интервью.
* Внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.