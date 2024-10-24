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24 октября, 04:28

Троянову* оштрафовали на 80 тысяч рублей за неподачу отчётности

Яна Троянова* оштрафована на 80 тысяч рублей за нарушения закона об иноагентах

Яна Троянова*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / troyanovayana

Яна Троянова*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / troyanovayana

Замоскворецкий суд Москвы принял решение по двум административным делам в отношении актрисы Яны Трояновой*, признанной иноагентом. Суд назначил ей штраф в размере 80 тысяч рублей за неподанную отчётность о своей деятельности в уполномоченный орган, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на судебную пресс-службу.

Трояновой* было назначено два штрафа по 40 тысяч рублей за каждое дело. Согласно данным судебной картотеки, актрисе предъявили обвинения по части 2 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, касающейся непредставления или несвоевременного предоставления информации иностранным агентом в уполномоченный орган. Максимальный штраф по этой статье для граждан составляет 50 тысяч рублей.

Троянову* просят признать экстремисткой и лишить российской пенсии
Троянову* просят признать экстремисткой и лишить российской пенсии

Ранее столичная прокуратура проверила высказывания артистки в её скандальном интервью и направила в ГСУ СК РФ материалы для решения вопроса о её уголовном преследовании. С просьбой провести проверку в отношении Трояновой* обратились "Ветераны России".

* Внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Анатолий Цейко
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