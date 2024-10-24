Троянову* оштрафовали на 80 тысяч рублей за неподачу отчётности

Замоскворецкий суд Москвы принял решение по двум административным делам в отношении актрисы Яны Трояновой*, признанной иноагентом. Суд назначил ей штраф в размере 80 тысяч рублей за неподанную отчётность о своей деятельности в уполномоченный орган, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на судебную пресс-службу.

Трояновой* было назначено два штрафа по 40 тысяч рублей за каждое дело. Согласно данным судебной картотеки, актрисе предъявили обвинения по части 2 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, касающейся непредставления или несвоевременного предоставления информации иностранным агентом в уполномоченный орган. Максимальный штраф по этой статье для граждан составляет 50 тысяч рублей.

Ранее столичная прокуратура проверила высказывания артистки в её скандальном интервью и направила в ГСУ СК РФ материалы для решения вопроса о её уголовном преследовании. С просьбой провести проверку в отношении Трояновой* обратились "Ветераны России".