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Регион
13 декабря, 14:28

Минюст внёс в список иноагентов троих художников

Минюст признал иноагентами художников Марголис*, Осмоловского* и Поночевного*

Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов троих художников — Екатерину Марголис*, Анатолия Осмоловского* и Игоря Поночевного* (псевдоним Алёша Ступин*). Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

«13 декабря 2024 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Е.Л. Марголис*, А.Ф. Осмоловский*, а также И.В. Поночевный*», — сказано в публикации.

В Минюсте пояснили, что все трое художников открыто осуждали проведение специальной военной операции на Украине, распространяли материалы других иноагентов, а также формировали негативный образ ВС РФ в обществе.

В Минюсте добавили, что из списка иностранных агентов по причине утраты соответствующих признаков был исключён журналист Алексей Горпинченко. Также из реестра в связи с ликвидацией организации удалили ассоциацию по защите прав военнослужащих «Правозащитная группа «Гражданин. Армия. Право».

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В конце ноября Минюст РФ внёс в перечень иностранных агентов политолога Татьяну Становую*. Список пополнился и организацией — исследовательским центром «Сова»*.

*Включены в перечень иностранных агентов Министерства юстиции России.

Обложка ©

ТАСС / РБК / Андрей Любимов

Юрий Лысенко
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