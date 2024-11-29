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29 ноября, 14:10

Минюст внёс в реестр иноагентов политолога Становую и центр «Сова»

Вид на здание Министерства юстиции Российской Федерации на Житной улице. Фото © Андрей Любимов/РБК/ТАСС

Вид на здание Министерства юстиции Российской Федерации на Житной улице. Фото © Андрей Любимов/РБК/ТАСС

Министерство юстиции включило в реестр иноагентов политолога Татьяну Становую* и исследовательский центр «Сова»*. Такая информация размещена в пятницу на сайте ведомства.

Становая* 2018 году переехала во Францию и создала собственную компанию — R.Politik. Reality of Russian Politics, которая удалённого занимается анализом политического процесса в России, а в прошлом являлась старшим научным сотрудником центра изучения России и Евразии Фонда Карнеги**.

«Сова» позиционирует себя как группу исследователей, в сферу интересов которой входят проблемы национализма и ксенофобии, взаимоотношения религии и общества. Центр считает датой своего создания 2023 года и является преемником Информационно-аналитического центра «Сова», который существовал с 2002 года, но спустя 20 лет был ликвидирован.

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Ранее на блогера Илью Варламова* завели уголовное дело за нарушение деятельности иноагента. Его могут приговорить к лишению свободы сроком до двух лет.

* Включены в перечень иностранных агентов Минюста.

** Организация признана нежелательной в России.

Марина Фещенко
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