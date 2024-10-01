Мизулина обратилась в Генпрокуратуру в связи с жалобами на запреты школьникам выходить в туалет

Лига безопасного интернета направила в Генеральную прокуратуру обращение в связи с жалобами на введение запретов посещения школьниками туалета во время уроков. Об этом в своём телеграм-канале сообщила глава организации Екатерина Мизулина.

«В большинстве обращений подростки сообщают, что до них доведена информация о введении запрета на посещение санузлов во время учебного процесса в уставе школы, приказах директора школы. Большинство детей жалуются на то, что во время перемен невозможно посетить санузел из-за очереди либо из-за того, что там толпятся старшеклассники, а также ученики, которые курят вейпы. В некоторых школах во время уроков туалеты запирают на ключ», — отметила она, добавив, что в некоторых учреждениях от учеников даже требуют справки о состоянии здоровья.

При этом, чтобы получить разрешение выйти из класса, дети нередко получают оскорбительные комментарии от учителей, которые говорят «надевайте памперсы» или «ходите в туалет в штаны». А тем, кто всё же ходит в туалет, педагоги ставят плохие оценки и даже грозят им профилактическим учётом. По словам Мизулиной, некоторым ученикам приходится терпеть до дома целых 8 уроков, из-за чего у них могут развиться проблемы со здоровьем.

«Нам изо всех источников трубят: пейте больше воды, полезно для организма. Но если пить много воды, то она должна куда-то деваться? Дети в принципе пьют много воды, они активны и много двигаются. Я не понимаю логику и взаимосвязь между уровнем знаний ребёнка и посещением им туалета. Как можно снижать оценку за то, что человек совершает естественные для него потребности? У него же будет формироваться понимание, что идти в туалет = плохо. Как может руководство школ обязывать учителей заниматься такими абсурдными вещами?» — отметила она.