Московский городской суд оставил в силе штраф Ивлеевой за дискредитацию ВС РФ

Ранее Настя Ивлеева заявила, что вышла замуж за владельца фермерского хозяйства Филиппа Бегака. Известно, что Филипп — внук советского автора Юлиана Семёнова и дочери детской писательницы Натальи Кончаловской. Мать Филиппа, Дарья Семёнова призналась, что не была осведомлена о том, что её сын женился. Она подчеркнула, что никогда не вмешивалась в его личную жизнь и не ожидала, что он будет рассказывать ей о своих отношениях с другими женщинами.