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Регион
14 декабря, 04:40

Московский городской суд оставил в силе штраф Ивлеевой за дискредитацию ВС РФ

Настя Ивлеева. Обложка © Telegram / Настя Ивлеева

Настя Ивлеева. Обложка © Telegram / Настя Ивлеева

Московский городской суд утвердил решение Тверского суда Москвы, вынесенное в отношении блогерши Анастасии Ивлеевой, следует из карточки дела.

Напомним, в апреле этого года Ивлеева оказалась фигуранткой административного дела по статье о дискредитации ВС РФ. Поводом для него стала публикация в социальных сетях, в которой блогерша выражала негативное отношение к специальной военной операции. Суд признал её виновной и назначил штраф в размере 50 тысяч рублей.

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Ранее Настя Ивлеева заявила, что вышла замуж за владельца фермерского хозяйства Филиппа Бегака. Известно, что Филипп — внук советского автора Юлиана Семёнова и дочери детской писательницы Натальи Кончаловской. Мать Филиппа, Дарья Семёнова призналась, что не была осведомлена о том, что её сын женился. Она подчеркнула, что никогда не вмешивалась в его личную жизнь и не ожидала, что он будет рассказывать ей о своих отношениях с другими женщинами.

Артём Гапоненко
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