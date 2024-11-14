Стас Ай Как Просто стал «второй Ивлеевой» после шутки об убийстве царевича Романова

Популярный российский блогер Стас Васильев, более известный как «Ай, как просто!», принёс извинения за шутку о расправе над царевичем Алексеем Николаевичем. Эта неудачная колкость прозвучала в эфире канала «Соловьёв Live» и вызвала гнев у главы телеканала «Спас» Бориса Корчевникова.

«Всем, кого это оскорбило, хочу принести свои извинения», — написал блогер в телеграм-канале.

Васильев пояснил, что не хотел шутить о расправе над ребёнком. По его словам, он просто неудачно сыронизировал на тему противостояния большевиков и белых. Российский блогер пообещал впредь быть осторожнее в выражениях и больше не шутить об истории страны. Кроме того, Васильев отметил, что не хотел ставить в неловкое положение своих коллег из «Соловьёв Live», которые не заметили проблему перед эфиром.