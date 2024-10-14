Блогер Михаил Литвин «дошутился», и теперь может уехать штурмовиком в зону СВО
Блогера Литвина общественники «Ветеранов России» предложили отправить на СВО
Михаил Литвин. Фото © Telegram / ЛИТВИН
Блогер Михаил Литвин может уехать штурмовиком в зону СВО. Как стало известно SHOT, общественники движения «Ветераны России» направили соответствующее заявление в Генпрокуратуру и СК РФ. Их возмутил поступок блогера, который ударил ростовского футбольного болельщика во время матча. Также попросили проверить заявления Литвина в интервью 2018 года о том, что он купил военный билет, за который якобы заплатил 330 тысяч рублей.
Шутка Литвина. Видео © Youtube / ДНЕВНИК ХАЧА
По мнению председателя движения «Ветераны России» и добровольца СВО Ильдара Резяпова, подобные поступки должны караться более серьёзно.
«В целом нужно привлекать таких лиц к административной ответственности. По хулиганским действиям их стоит отправлять в зону СВО, чтобы они понимали, что такое настоящая ответственность», — считает он.
Ранее Михаил Литвин был задержан из-за драки с футбольным фанатом на игре Медиалиги. В конфликт пришлось вмешаться рэперу Басте, который является владельцем одной из команд, участвовавших в том матче. На суде блогер раскаялся и признал вину за то, что он ударил футбольного болельщика, однако его всё равно арестовали на 15 суток.