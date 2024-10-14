Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
14 октября, 10:34

Блогер Михаил Литвин «дошутился», и теперь может уехать штурмовиком в зону СВО

Блогера Литвина общественники «Ветеранов России» предложили отправить на СВО

Михаил Литвин. Фото © Telegram / ЛИТВИН

Михаил Литвин. Фото © Telegram / ЛИТВИН

Блогер Михаил Литвин может уехать штурмовиком в зону СВО. Как стало известно SHOT, общественники движения «Ветераны России» направили соответствующее заявление в Генпрокуратуру и СК РФ. Их возмутил поступок блогера, который ударил ростовского футбольного болельщика во время матча. Также попросили проверить заявления Литвина в интервью 2018 года о том, что он купил военный билет, за который якобы заплатил 330 тысяч рублей.

Шутка Литвина. Видео © Youtube / ДНЕВНИК ХАЧА

По мнению председателя движения «Ветераны России» и добровольца СВО Ильдара Резяпова, подобные поступки должны караться более серьёзно.

«В целом нужно привлекать таких лиц к административной ответственности. По хулиганским действиям их стоит отправлять в зону СВО, чтобы они понимали, что такое настоящая ответственность», — считает он.

«Как же я скучал»: Гусейн Гасанов вернулся в Москву спустя год отсутствия
«Как же я скучал»: Гусейн Гасанов вернулся в Москву спустя год отсутствия

Ранее Михаил Литвин был задержан из-за драки с футбольным фанатом на игре Медиалиги. В конфликт пришлось вмешаться рэперу Басте, который является владельцем одной из команд, участвовавших в том матче. На суде блогер раскаялся и признал вину за то, что он ударил футбольного болельщика, однако его всё равно арестовали на 15 суток.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Знаменитости
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров