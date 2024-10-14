Блогер Михаил Литвин «дошутился», и теперь может уехать штурмовиком в зону СВО

Блогер Михаил Литвин может уехать штурмовиком в зону СВО. Как стало известно SHOT, общественники движения «Ветераны России» направили соответствующее заявление в Генпрокуратуру и СК РФ. Их возмутил поступок блогера, который ударил ростовского футбольного болельщика во время матча. Также попросили проверить заявления Литвина в интервью 2018 года о том, что он купил военный билет, за который якобы заплатил 330 тысяч рублей.