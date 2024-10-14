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14 октября, 09:26

Литвин в суде раскаялся и признал вину за то, что ударил футбольного болельщика

Миша Литвин. Обложка © Youtube / Litvin_Misha

Миша Литвин. Обложка © Youtube / Litvin_Misha

Блогер Миша Литвин раскаялся и признал вину за то, что он ударил футбольного болельщика. Об этом из зала суда передаёт корреспондент Life.ru.

В Кузьминском суде Москвы Литвин заявил, что больше такого никогда не повторится. По его словам, правильные мысли и решения, к сожалению, приходят уже после случившегося, однако время не отмотать. А если бы он мог поступить по-другому, то, конечно, поступил бы.

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Напомним, на днях Литвина задержали за драку с болельщиком команды Басты на игре Медиалиги. Он ударил футбольного фаната, который скандировал оскорбления в его адрес. В итоге в конфликт вмешался Баста — владелец команды «СКА-Ростов». На блогера составили протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

Николь Вербер
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