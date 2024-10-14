Литвин в суде раскаялся и признал вину за то, что ударил футбольного болельщика
Миша Литвин. Обложка © Youtube / Litvin_Misha
Блогер Миша Литвин раскаялся и признал вину за то, что он ударил футбольного болельщика. Об этом из зала суда передаёт корреспондент Life.ru.
В Кузьминском суде Москвы Литвин заявил, что больше такого никогда не повторится. По его словам, правильные мысли и решения, к сожалению, приходят уже после случившегося, однако время не отмотать. А если бы он мог поступить по-другому, то, конечно, поступил бы.
Напомним, на днях Литвина задержали за драку с болельщиком команды Басты на игре Медиалиги. Он ударил футбольного фаната, который скандировал оскорбления в его адрес. В итоге в конфликт вмешался Баста — владелец команды «СКА-Ростов». На блогера составили протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.