Превышал и парковался где попало: Михаил Литвин до сих пор не погасил сотни автоштрафов на 400 тысяч

Михаил Литвин всего за десять месяцев успел получить штрафов на 416 тысяч рублей пишет Mash. Ещё в 2021 году автоблогер на четыре месяца лишился водительского удостоверения за то, то на своём BMW гонял по встречной полосе. К тому моменту он успел нарушить ПДД более трёхсот раз, а всего за ним — 374 квитанции.

BMW, на котором Михаил Литвин нарушал ПДД. Фото © Mash

Причём 11 штрафов на 15 тысяч рублей Литвин до сих пор не оплатил. Среди его «косяков»: 305 превышений скорости, 23 нарушения правил разметки, девять неправильных парковок, семь выездов на дорогу без пристёгнутого ремня безопасности, четыре оставления автомобиля в неположенном месте, два нарушения знаков, и по одному — за неоплату парковки и неправильное перестроение.