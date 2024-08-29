Превышал и парковался где попало: Михаил Литвин до сих пор не погасил сотни автоштрафов на 400 тысяч
Mash: За десять месяцев блогер Литвин получил 305 штрафов за превышение скорости
Михаил Литвин. Обложка © YouTube / «САХАЛИНЕЦ»
Михаил Литвин всего за десять месяцев успел получить штрафов на 416 тысяч рублей пишет Mash. Ещё в 2021 году автоблогер на четыре месяца лишился водительского удостоверения за то, то на своём BMW гонял по встречной полосе. К тому моменту он успел нарушить ПДД более трёхсот раз, а всего за ним — 374 квитанции.
BMW, на котором Михаил Литвин нарушал ПДД. Фото © Mash
Причём 11 штрафов на 15 тысяч рублей Литвин до сих пор не оплатил. Среди его «косяков»: 305 превышений скорости, 23 нарушения правил разметки, девять неправильных парковок, семь выездов на дорогу без пристёгнутого ремня безопасности, четыре оставления автомобиля в неположенном месте, два нарушения знаков, и по одному — за неоплату парковки и неправильное перестроение.
Ранее вскрылся огромный список автоштрафов другого любителя BMW, новоиспечённой звезды «Зенита» Максима Глушенкова. Всего за полтора года футболист накатался на 160 тысяч рублей. Чаще всего его штрафовали за превышение скорости.