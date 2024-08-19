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19 августа, 10:19

Гонял и забивал на "красный": Максим Глушенков оказался злостным нарушителем ПДД

Звезда "Зенита" Глушенков за полтора года получил штрафов ПДД на 160 тысяч

Максим Глушенков. Обложка © Telegram / Футбольный клуб "Зенит"

Максим Глушенков. Обложка © Telegram / Футбольный клуб "Зенит"

Новоиспечённая звезда петербургского "Зенита" Максим Глушенков за полтора года "накатался" на 160 штрафов от Госавтоинспекции. По данным Mash, в большинстве случаев его уличали в превышении скорости. Всего спортсмен должен 160 тысяч рублей.

BMW Максима Глушенкова, за рулём которого он заработал 160 штрафов. Фото © Mash

BMW Максима Глушенкова, за рулём которого он заработал 160 штрафов. Фото © Mash

Так, владелец BMW с "блатными" номерами успел 126 раз превысить скорость, четыре раза "забить" на дорожные знаки или разметку, столько же — оплатить проезд на платной дороге, девять раз припарковаться в неположенном месте и два раза проехать на "красный". К слову, чаще гонять футболист стал после перехода в "Зенит", и иногда он даёт ключи от машины своей девушке Анне. Например, 30 июля она получила штраф за превышение скорости.

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Ранее рэпер Элджей (Алексей Узенюк) закрыл все штрафы за нарушение ПДД. После публикации Life.ru артист проявил сознательность и за сутки погасил долг в размере шести тысяч рублей.

Матвей Константинов
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