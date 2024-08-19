Гонял и забивал на "красный": Максим Глушенков оказался злостным нарушителем ПДД

Новоиспечённая звезда петербургского "Зенита" Максим Глушенков за полтора года "накатался" на 160 штрафов от Госавтоинспекции. По данным Mash , в большинстве случаев его уличали в превышении скорости. Всего спортсмен должен 160 тысяч рублей.

Так, владелец BMW с "блатными" номерами успел 126 раз превысить скорость, четыре раза "забить" на дорожные знаки или разметку, столько же — оплатить проезд на платной дороге, девять раз припарковаться в неположенном месте и два раза проехать на "красный". К слову, чаще гонять футболист стал после перехода в "Зенит", и иногда он даёт ключи от машины своей девушке Анне. Например, 30 июля она получила штраф за превышение скорости.