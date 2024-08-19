Гонял и забивал на "красный": Максим Глушенков оказался злостным нарушителем ПДД
Звезда "Зенита" Глушенков за полтора года получил штрафов ПДД на 160 тысяч
Максим Глушенков. Обложка © Telegram / Футбольный клуб "Зенит"
Новоиспечённая звезда петербургского "Зенита" Максим Глушенков за полтора года "накатался" на 160 штрафов от Госавтоинспекции. По данным Mash, в большинстве случаев его уличали в превышении скорости. Всего спортсмен должен 160 тысяч рублей.
BMW Максима Глушенкова, за рулём которого он заработал 160 штрафов. Фото © Mash
Так, владелец BMW с "блатными" номерами успел 126 раз превысить скорость, четыре раза "забить" на дорожные знаки или разметку, столько же — оплатить проезд на платной дороге, девять раз припарковаться в неположенном месте и два раза проехать на "красный". К слову, чаще гонять футболист стал после перехода в "Зенит", и иногда он даёт ключи от машины своей девушке Анне. Например, 30 июля она получила штраф за превышение скорости.
Ранее рэпер Элджей (Алексей Узенюк) закрыл все штрафы за нарушение ПДД. После публикации Life.ru артист проявил сознательность и за сутки погасил долг в размере шести тысяч рублей.