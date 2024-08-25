Валю Карнавал оштрафовали на десятки тысяч спустя три месяца после покупки авто
Mash: За три месяца вождения Валя Карнавал набрала штрафов на 74 тысячи рублей
Валя Карнавал. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / karna.val
За три месяца вождения после покупки новой машины тиктокерша Валя Карнавал получила штрафов на 74 тысячи рублей. Об этом сообщает Mash.
Валя Карнавал за рулём собственного автомобиля. Фото © Mash
Блогерша приобрела BMW M4 в начале мая. Дорогостоящей покупкой стоимостью 10 миллионов рублей она похвасталась в социальных сетях. После этого, как пишет телеграм-канал, Карнавал начала устраивать скоростные заезды. Утверждается, что её ловили 54 раза. Кроме того, согласно информации журналистов, трижды Карнавал ехала по выделенке, пять раз останавливалась или парковалась в неположенном месте, девять раз тиктокершу ловили за несоблюдение требований знаков или разметки и однажды она не оплатила стоянку в центре Москвы.
Ранее Life.ru рассказал, что Валя Карнавал задолжала российской налоговой более 200 тысяч рублей. Блогершу также предупредили, что если она и дальше будет игнорировать оплату налогов, ей могут заблокировать счёт в банке или не выпустить за границу.