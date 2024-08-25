Валю Карнавал оштрафовали на десятки тысяч спустя три месяца после покупки авто

Блогерша приобрела BMW M4 в начале мая. Дорогостоящей покупкой стоимостью 10 миллионов рублей она похвасталась в социальных сетях. После этого, как пишет телеграм-канал, Карнавал начала устраивать скоростные заезды. Утверждается, что её ловили 54 раза. Кроме того, согласно информации журналистов, трижды Карнавал ехала по выделенке, пять раз останавливалась или парковалась в неположенном месте, девять раз тиктокершу ловили за несоблюдение требований знаков или разметки и однажды она не оплатила стоянку в центре Москвы.